Білоруське МВС ініціює внесення БЧБ прапора і гасла "Живе Білорусь" до переліку нацистської символіки.

КДБ Білорусі збирається затвердити постанову, якою біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції буде названий екстремістським, а гасло "Живе Білорусь" хочуть прирівняти до нацистського привітання "Хайль Гітлер".

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на телеграм-канал державного Білоруського союзу журналістів (БСЖ).

В документі зазначається, що такий символ "використовувався карателями і поліцаями", а гасло назване "колабораціоністським привітанням і бойовим кличем" і ставиться в один ряд із "нацистським партійним привітанням "Хайль Гітлер".

Санкції проти режиму Лукашенка

На саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

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Автор: Олег Давигора