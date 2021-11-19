Вашингтон уважно слідкує за пересуванням російських військ довкола України.

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

Очільники оборонних відомств зійшлися на тому, що потрібно оцінювати ризики й загрози з боку Росії.

"Наші оборонні відомства, наші розвідки знаходяться у постійному контакті по безпекових питаннях. У нас спільна оцінка тих ризиків і загроз, які концентруються навколо України, на східних кордонах Європи. Я хотів би обговорити параметри відповіді на них", - заявив Резніков.

При цьому міністр повідомив, що один з його пріоритетів на посаді – всебічно розвивати взаємодію з США.

"Ми цінуємо, що американські партнери, привернули таку увагу до чергових військових маневрів Росії. Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все - від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч", - додав він.

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В свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що підтримка оборони, суверенітету та територіальної цілісності України з боку США лишається непохитною, пише Голос Америки.

"Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізуючою діяльністю Росії та хочемо більшої прозорості стосовно військових маневрів Росії", - сказав міністр.

Він розповів, що Вашингтон уважно слідкує за пересуванням російських військ довкола України.

Остін зазначив, що Київ та Вашингтон збираються поглиблювати співпрацю у Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки та проводитимуть обмін розвідувальними даними.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Олексієм Резніковим: "Хочу запевнити вас в тому, що сказав президент Байден президенту Зеленському: наша підтримка обороні, суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною" pic.twitter.com/gXmNcDKDSL — Голоc Амepики (@chastime) November 18, 2021

Нагадаємо, напередодні делегація Міністерства оборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим прибула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

У складі делегації - заступник міністра оборони Олександр Поліщук, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Микола Шевцов, тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Олександр Буняк.

У рамках відрядження делегації українського оборонного відомства заплановано низку заходів, серед яких, зокрема, зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном, перемовини у Державному департаменті США та Конгресі.

Серед тем обговорення - стратегічне партнерство України і США, особливо посилення динаміки політичного діалогу на високому рівні, подальша тісна співпраця в частині реалізації оборонної реформи, спільна оцінка і відповідь на загрози з боку РФ.

Також важливою темою буде євроатлантична інтеграція України за підтримки США.

Автори: Олег Давигора, Вікторія Токарєва