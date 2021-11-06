4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому вирішив очолити оборонне відомство.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Це була пропозиція і доручення президента України. Він приймає рішення по двом міністрам, згідно Конституції - оборони та закордонних справ. Тому, оскільки я для себе поки що прийняв рішення залишатися на публічній службі і не сидіти на дивані та розповідати, як би щось краще можливо було зробити, я вважаю, якщо можеш зробити краще, - йди та роби. Тому - поки що новий етап у житті, відповідальний, складний. Хвилююся",- сказав він.

Призначення Резнікова

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.

До обрання Олексій Резніков працював віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 до 3 листопада 2021).

Народився Резніков 18 червня 1966 у Львові.

5 травня 2020 року Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Резніков був визначений першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.

Автор: Леся Лещенко