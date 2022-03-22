Президент РФ хоче усунути Лукашенка від влади насильницьким шляхом, проте білоруський лідер знає про плани Кремля.

На зустрічі в Кремлі президент Білорусі Олександр Лукашенко дав обіцянку президенту РФ Володимиру Путіну про введення військ на територію України не пізніше 21 березня.

Про це у Telegram розповів радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Завдання, яке було поставлено Лукашенку, — це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть в ЄС, якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії та країн ЄС", — написав Геращенко.

Також за його словами, введення військ із Білорусі для Путіна стало особливо важливим, коли Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні на 13,6 мільярдів доларів. Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що оточення Путіна розробляє варіант насильницького усунення Лукашенка від влади. Це може статися шляхом перевороту, який хочуть організувати спецслужби РФ разом з їхніми агентами в КДБ і збройних силах Білорусі.

"В інтересах України, щоб такого перевороту не сталося, а Лукашенко й надалі продовжував тягнути гуму і не вторгався в Україну. Лукашенко вже знає про плани і може розпочати "чистку" свого оточення від агентів Путіна", — підсумував Геращенко.

Раніше повідомлялося, що загроза наступу з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою. Водночас українські Збройні сили дати відсіч.

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