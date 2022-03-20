Водночас українські Збройні сили готові дати відсіч.

Загроза наступу з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою. Водночас українські Збройні сили дати відсіч.

Про це УНІАН повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загроза наступу з РБ на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", - сказали у Генштабі.

Як повідомляє "УП" з посиланням на власні джерела у розвідці, ворог може атакувати зі сторони Білорусі у найближчі 1-2 дні.

Як вже повідомляв УНІАН, російська техніка підходить до білоруського кордону. Про це сказав радник міністра МВС України Вадим Денисенко. Він підтвердив, що російська техніка підходить до білоруського кордону, але водночас Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії.

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