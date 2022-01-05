У Казахстані армія масово відмовляється виступати проти протестувальників.

Російські військові частини в прикордонних з Казахстан районах приведені в бойову готовність.

Про це пише телеграм-канал Kazakhstan Now.

Також повідомляється, що російські офіцери отримали розпорядження готувати початок марш-кидка на суміжну територію в найближчі 72 години.

"У Казахстані армія масово відмовляється виступати проти протестувальників і під час зіткнень відразу ж складає зброю. Майже у кожного є родичі на громадянці, яких торкнулися економічні проблеми останніх років. Та й сама армія живе досить погано, особливо на тлі Азербайджану, який маючи менші ресурси забезпечує гідний рівень життя військових", - стверджується в повідомленні.

Зазначається, що в таких умовах Касиму-Жомарту Токаєву залишається сподівається тільки на допомогу ЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській та Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі.

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