Президент Молдови нагадала, що навесні в країні пройдуть вибори.

Російська Федерація може спробувати дестабілізувати Молдову навесні 2024 року. У цей період в країні буде проходити передвиборної кампанії перед президентськими виборами.

"Ми віримо, що РФ продовжить спроби дестабілізувати тут ситуацію, і я вірю, що ці дії почнуться ближче до весни. Використовуються люди, яких у них тут. Нічого нового, на жаль. Вони можуть змінити певну тактику, але ясно, як вони будуть діяти в цілому", – заявида президент Молдови Майя Санд у в ефірі ProTV.

За її словами, вже ведеться робота, щоб "перетворити ці уроки в аналіз і розробити конкретні заходи щодо зменшення ризиків".

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Скандал з дипломатами РФ в Молдові - останні новини

26 липня уряд Молдови зробило категоричну заяву щодо дипломатів РФ їх легальної роботи в країні. Тоді міністр Попеску точно не вказував, на скільки саме планують скоротити штат російських дипломатів у Кишиневі.

Риторика Молдови змінилася після скандального розслідування журналістів про діяльність російського посольства-на даху корпусу розміщувалися антени і супутникові тарілки для стеження за молдавською владою.

В результаті Молдова вислав 45 дипломатів РФ через дестабілізаційні дії, до яких вдалася Москва щодо Кишинева.

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