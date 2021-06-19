Росія з 15 квітня обмежила авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції.

Російська Федерація з 22 червня відновлює авіасполучення з Туреччиною, яке було припинене 15 квітня.

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на підсумки засідання оперативного штабу Росії по боротьбі з коронавірусом.

Таке рішення у Москві пояснили поліпшенням ситуації з COVID-19 в Туреччині та на тлі переповненості чорноморських курортів Росії.

Крім того, Росія прийняла рішення з 28 червня відновити авіасполучення з США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північною Македонією і Йорданією. Також буде збільшена кількість авіарейсів в Австрію, Азербайджан, Вірменію, Грецію, Катар, Фінляндію, Хорватію та Швейцарію.

Авіасполучення з Туреччиною було призупинено з 15 квітня на тлі різкого зростання захворюваності коронавірусів в цій країні: тоді там реєструвалися 55-60 тисяч випадків захворювання щодня. Зараз в Туреччині кожен день захворює 5-6 тисяч чоловік.

Ситуація з коронавірусом у Росії

Пандемія набирає обертів у Росії на тлі спаду останньої хвилі у Європі. В Росії 18 червня виявили 17 262 нових випадки COVID-19, 453 пацієнти померли. У Москві 17 червня зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу на добу — 9 056.

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Автор: Олег Давигора