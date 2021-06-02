Турецька сторона перенесла дату, з якої в українських туристів вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.

За уточненням турецького МВС, для мандрівників, які прибуватимуть в Туреччину з території України, потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус, починаючи з 4 червня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Туреччині. У посольстві зазначили, що для в'їзду в Туреччину необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):

Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;

Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань.

Водночас у посольстві нагадали, що для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в’їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для подорожуючих до Туреччини за посиланням: https://register.health.gov.tr.

Нагадаємо, що вчора з'явилась інформація про те, що влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України.

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Автор: Ірина Погоріла