Під час зустрічі із президентом Молдови сторони погодилися, що необхідно посилити санкційний тиск на Москву.

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання двосторонньої співпраці з президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка приїхала з візитом до нашої держави на честь річниці звільнення Бучі (місто у Київській області).

Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Зокрема повідомляється, що глава української держави відзначив важливість солідарності Молдови з народом України в умовах російської агресії, що триває, і наголосив на налаштованості й далі робити все необхідне для розбудови дружніх і тісних відносин між нашими державами.

"Лідери висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку Росії та обмінялися думками щодо необхідності подальшого санкційного тиску на Москву. Володимир Зеленський і Мая Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Також, як поінформували в ОП, Зеленський привітав спільний прогрес у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.

Сторони позитивно відзначили роботу відповідних відомств двох країн, спрямовану на збільшення пропускної спроможності на окремих прикордонних ділянках.

Окрему увагу, як зазначається, було приділено питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Також під час зустрічі сторони обговорили подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції.

Окрім цього Зеленський подякував Молдові та її народу за визнання Голодомору в Україні актом геноциду українського народу.

Сьогодні українці шанують річницю звільнення міста Буча

Нагадаємо, що 31 березня - трагічна і водночас радісна дата для українського народу. Адже саме в цей день рік тому Збройним силам України вдалося деокупувати місто Буча (Київська область) від російських війск. На територію міста ворожі солдати увійшли в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Після звільнення Бучі українці дізналися про жахливі вбивства та катування місцевих мешканців армією РФ.

Сьогодні під час візиту до Бучі лідер України Володимир Зеленський зазначив, що орієнтовно росіяни вбили у місті не менше 1400 українців.

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