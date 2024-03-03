Лідер Латвії наголосив, що Альянс існує для стримування ворогів вільного світу.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно пояснив скандальному мільярдеру та бізнесмену Ілону Маску, чому існує НАТО.

Реакція латвійського лідера з'явилася в соціальній мережі X після того, як бізнесмен заявив, що не розуміє, чому Альянс досі не розформували, адже причини його появи нібито вже зникли, а заклятий ворог - розпався.

"Дорогий Ілон Маск, причина, через яку НАТО була заснована, існує і існуватиме, - це Росія та інші вороги вільного світу", - написав Рінкевичс, коментуючи скандальну заяву мільярдера.

Що передувало

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати. За його словами, зникла причина існування Альянсу.

"Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися", - написав Маск, коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

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