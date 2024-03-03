Бізнесмен заявив, що не розуміє, чому Альянс досі існує.

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск заявив, що НАТО необхідно розформувати. За його словами, зникла причина існування Альянсу.

Про це Маск заявив у соціальній мережі X, коментуючи твіт американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

"У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе", - написав Сакс.

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Маск підтримав його і натякнув на те, що НАТО потрібно розформувати, адже нема причини його існування.

"Правда! Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися", - написав Маск.

Інші скандали довкола Ілона Маска

Як писав УНІАН, у грудні Європейська комісія відкрила провадження щодо порушень у соціальній мережі Х (колишній Твіттер), яка належить Ілону Маску. Розслідування зосереджені на недотриманні правил протидії незаконному контенту та дезінформації, а також правил щодо прозорості реклами та доступу до даних для дослідників.

Також ми розповідали, що Ілон Маск публічно обматюкав рекламодавців, які відмовилися продовжувати співпрацю з придбаною ним платформою Х (колишній Twitter). Ведучий запитав у Маска, чи не бажає він вибачитися перед рекламодавцями, які пішли з Твіттера на тлі низки скандалів. Відповідь була несподіваною.

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