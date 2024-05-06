Такі іновації отримав Citroën Relay Back to Back.

Citroën Relay (також відомий як Citroën Jumper) отримав дуже незвичайний варіант Relay Back to Back, який має дві кабіни й може їхати в обидва боки. На перший погляд, може здатись, що це першоквітневий жарт, однак ви можете самі зайти на сайт виробника та переконатись, що авто реальне.

Для чого ж потрібен такий автомобіль? Відповідь доволі тривіальна: Relay Back to Back створили для того, щоб вирішити проблему доставки кабін і силових агрегатів підприємствам, які створюють різноманітні спецавтомобілі на базі Citroën.

Ви можете замовити передню частину автомобіля, і він буде доставлений за допомогою передньої частини іншого авто. Перед початком руху потрібно в пасивній кабіні перевести коробку передач у нейтраль і зафіксувати колеса.

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Силовий агрегат новинки - лише 2,2-літровий дизель потужністю 140 к. с. у парі з 6-ступінчастою "механікою". Придбати Citroën Relay Back to Back можна за 45 300 доларів.

Citroën - що цікавого

Раніше повідомлялось, що французький автогігант створив один з найменших кросоверів у світі, для керування яким не потрібні права. Він може розвивати 45 км/год та здатен проїхати без підзарядки до 70 км.

Концепт електричного авто Citroën показав ще у 2019 році. Тоді його позиціонували як альтернативу міському громадському транспорту та звичайним приватним авто.

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