Він розвиває 45 км/год та може проїхати 70 км без підзарядки.

У лютому 2019 року компанія Citroën презентувала електричний сітікар Ami One, який, за задумом виробника повинен стати альтернативою міському громадському та особистому транспорту.

Автомобіль незвичайний з усіх сторін: двері відкриваються в різні боки, а для початку руху необхідно встановити гаджет в спеціальну нішу, обладнану індукційною зарядкою.

Нова версія My Ami Buggy рекомендована для туристичних вилазок на вихідних за місто, на природу або на пляж. Панорамний дах перенесли з першої версії авто, а ось дверей тепер зовсім немає.

Читайте такожСтворено унікальний телевізор, якому не потрібні дроти та розетка (фото)Окремий акцент виробник робить на колесах. Автомобіль отримав широкі шини з вираженим протектором і практичні матові диски з великим вильотом.

На відміну від базової версії новинка оснащена захисними дугами в отворах дверей, новими колісними арками, а також переробленими бамперами і панелями. Фари і ліхтарі прикрили захисними ґратами, а на даху змонтовані додаткова оптика і багажник.

Про нутрощі ніякої інформації не було надано. Очікується, що вона буде аналогічна серійній моделі – потужність 6 кВт, швидкість 45 км/год, батарея 5, 5 кВтг і запас ходу до 70 км.

Найменший кросовер цілком може стати серійним, тим паче, що палітра версій Ami постійно розширюється. Втім, поки таких планів у Citroën немає.

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Автор: Денис Пономаренко