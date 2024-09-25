Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік. Про це він сказав під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні, пише "Європейська правда".
Трамп присвятив Україні значну частину своєї промови, у якій, зокрема, поскаржився на Володимира Зеленського. Він заявив:
"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене".
Трамп не уточнив, що конкретно має на увазі.
Він звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який "відмовляється" іти на "угоду".
"І ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському", – додав Трамп.
Заяви Трампа про Зеленського
Нещодавно Трамп зневажливо відгукнувся про візит українського лідера Володимира Зеленського до США, назвавши його "найбільшим продавцем в історії". Він під час мітингу в понеділок у Пенсильванії перед Генеральною Асамблеєю ООН заявив, що підходитиме до політики України "по-іншому".
"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найкращий торговець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він іде з 60 мільярдами доларів", - сказав Трамп.