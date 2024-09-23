Дональд Трамп заявив, що Камала Гарріс у разі перемоги на виборах США не зможе зупинити початок глобального конфлікту.

Колишній президент США Дональд Трамп, який не буде балотуватися на виборах 2028 року, заявив, що кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс не може "відповісти на найпростіші запитання", через що є ризик того, що вона "не здатна нічого зробити для зупинення світового конфлікту".

"Як вона може представляти нас у справі щодо зупинки Третьої світової війни? Відповідь проста, вона не може", - написав він у Truth Social.

Ексглава Білого дому зазначив, що світ зараз є дуже небезпечним місцем.

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"Камала (і Джо!) не в змозі відповісти навіть на найпростіші запитання. Це БЕЗУМНО!", - стверджує Трамп.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дженніфер Лопес і Меріл Стріп підтримали Камалу Гарріс. Вони зробили це публічно і тепер видно, наскільки сильно зростає зіркова команда підтримки кандидата від демократів.

Крім того, Гарріс серйозно випереджає експрезидента США у зборі коштів на вибори. Якщо Гарріс для компанії зібрала 361 млн доларів фінансової підтримки, то Трамп - утричі менше, 130 мільйонів доларів.

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