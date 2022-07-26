"Навчання" пройдуть з 30 серпня по 5 вересня.

У Міноборони Росії анонсували проведення "стратегічних навчань "Схід-2022" з військами Східного військового округу та "військовим контингентом інших країн".

Про це з посиланням на міністерство повідомляє російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".

Зазначається, що "навчання" повинні пройти в період з 30 серпня по 5 вересня під керівництвом начальника Генштабу ЗС РФ. Їх проведуть на 13 полігонах.

"Крім сил округу до маневрів залучать повітряно-десантні війська, дальню авіацію і військово-транспортну авіацію, а також військові контингенти інших країн", - вказується в заяві.

За даними Міноборони РФ, в ході "навчань" будуть відпрацьовуватися "питання застосування угруповань військ (сил) при забезпеченні військової безпеки в Східному регіоні". Водночас у відомстві заперечують мобілізацію громадян для проведення заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь продовжила військові навчання, але поки вступати у війну проти України не готова.

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