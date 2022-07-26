У відомстві наголосили, що Росія не здатна усунути загрозу Чорноморському флоту.

Російські окупанти не мають змоги захопити Одесу морським десантом. Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України залишаються безуспішними. Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідники нагадали про ракетний удар росіян по порту в Одесі 24 липня. Тоді в РФ заявили, що нібито завдали удару по українському військовому кораблю та протикорабельному комплексу, проте немає жодних ознак того, що в місці влучення перебували подібні цілі.

"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність їх Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може спробувати морським десантом захопити Одесу", - наголосили британці.

За їх даними, росіяни будуть і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. Однак російські зусилля регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз, зазначили у розвідці.

Зазначимо, російські окупанти не відмовилися від намірів захопити Одещину, відкривши таким чином собі шлях до Придністров'я та перекривши Україні доступ до моря. Але наразі реалізувати їх практично неможливо. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, для успішного наступу на Одесу та область російським військам необхідно виконати 3 умови.

Раніше аналітик ISW Наталія Бугайова заявила, що якщо росіяни матимуть можливість, вони підуть на Одесу. Поки що у них цієї можливості немає. За її словами, для ЗСУ важливо було вигнати росіян з острова Зміїного.

Заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ, попереджав: ЗСУ рано чи пізно атакують російський флот у Чорному морі. Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжити існувати як країна.

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