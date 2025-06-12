Для цього РФ використовує освітні програми, фінансуючи з бюджету навчання студентів з африканських країн.

Російська Федерація формує лояльну до Кремля "африканську еліту". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Росія нарощує присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу", - наголосив він.

За його словами, з цією метою РФ зберігає квоти у своїх вишах для громадян країн Африки за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки — сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

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Також РФ у провідних університетах Африки планує відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів, а в перспективі — синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.

Юсов зазначив, що, за задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту.

Окрему увагу в РФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля", - пояснив Юсов.

Вплив РФ у Африці

Росія масово вербує африканців на фейкові вакансії та відправляє їх на фронт в Україну.

За даними видання The Telegraph, за останні місяці сотні чоловіків з Камеруну, Сенегалу, Зімбабве, Бангладеш та інших країн стали піхотою для поповнення виснажених сил вторгнення Путіна.

Зазначається, що одним із них був 36-річний Джин Онана з Камеруну, якому пообіцяли роботу на фабриці шампуню в Москві, але арештували і примусили підписати контракт на рік у російській армії. Після цього він потрапив у пекло східного фронту. Він потрапив в український полон після того як шість днів пролежав поранений серед трупів російських окупантів.

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