Не так давно правозахисники повідомили про те, що ФСБ отримала доступ до повідомлень, які росіяни відправляли в боти українських телеграм-каналів.

Telegram – один із найпопулярніших месенджерів в Україні та низці інших країн. Мільйони користувачів довіряють йому свої дані та листування – не в останню чергу завдяки тому, що творець додатку Павло Дуров має образ такого собі "борця за свободу".

Однак на ділі все далеко не так, і месенджер пов'язаний із Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії. Видання "Важные истории" провело розслідування і з'ясувало, до яких ваших даних можуть мати доступ російські спецслужби.

Дуров і Росія: а чи був "розрив"

Отже, після від'їзду з Росії Дуров заявив, що відкрив штаб-квартиру Telegram у Дубаї. Однак 2021 року туди приїхали журналісти німецького видання Der Spiegel і побачили, що офіс пустує. А на ресепшені їм сказали, що там ніхто не з'являвся три роки.

Відео дня

Не дуже відповідають дійсності і заяви Дурова про те, що він не відвідує Росію. За даними "Важных историй", він приїжджав у Росію понад 50 разів із моменту свого від'їзду в 2014 році. До речі, ці дані "вилізли" з витоку прикордонної служби ФСБ.

"Особливо активно Дуров їздив у Росію, коли у нього виникли серйозні фінансові проблеми: 2019 року американська комісія з цінних паперів заборонила випуск його криптовалюти TON, за допомогою якої він сподівався покрити витрати на закупівлю серверів та іншого обладнання для "Телеграма". Дуров залишився винен майже 2 млрд доларів інвесторам, серед яких виявилися російські олігархи, а також агент ГРУ Ян Марсалек і компанії, які торгували незаконно вивезеною сировиною з окупованих територій України", – ідеться в матеріалі.

Примітно, що в самому Telegram про численні візити Дурова на батьківщину не знали. Так, колишній менеджер із розвитку партнерств Елієс Кампо сказав, що "вірив у наратив про те, що команді довелося виїхати з країни і поневірятися світом як номадам через те, що вони пережили в Росії".

Telegram і безпека даних

Дуров – любитель критикувати своїх конкурентів. Він стверджував, що нікудишня ситуація із захистом даних, зокрема, у WhatsApp і Signal. Останній досі вважають надійним і захищеним. А ось про сам Telegram сказати такого не можна.

"Наскрізне шифрування використовується тільки в секретних чатах, які потрібно активувати окремо. За словами колишнього колеги Дурова Антона Розенберга, 98% користувачів месенджера листуються у звичайних чатах. Усі повідомлення з них розшифровуються і зберігаються на серверах "Телеграма". Це означає, що той, хто контролює сервер, може отримати доступ до листування", – пишуть "Важные истории".

Крім того, за словами експерта у сфері цифрової безпеки Міхала Возняка, протокол "Телеграма" працює так, що, "коли застосунок на вашому телефоні або комп'ютері створює зашифроване повідомлення, до нього на початок додається незашифрований ідентифікатор пристрою, що називається auth_key_id". При чому стосується це і секретних чатів.

Возняк зазначив, що за допомогою цього ключа на стороні сервера месенджера можна визначити пристрій і підібрати ключ для дешифрування повідомлень. Тобто той, через кого проходить трафік месенджера, може відстежувати ідентифікатори пристроїв і низку інших даних – зокрема IP-адресу, місце розташування людини тощо.

У Росії є СОРМ – це система, за допомогою якої російські спецслужби стежать за телефонними дзвінками та інтернет-активністю користувачів, і кожен провайдер повинен мати її у своїй інфраструктурі. Ось тільки безпека даних під загрозою не тільки у користувачів з Росії. Стосується це, зокрема, і користувачів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Як "Телеграм" пов'язаний із ФСБ

Як ідеться в матеріалі, ще 2018 року Telegram Corp, яка належить Дурову, передала права та обов'язки з облаштування інфраструктури компанії Global Network Management (GNM). Сама компанія має реєстрацію Антигуа і Барбуда.

І тут починається найцікавіше – угода від імені GNM була підписана таким собі Володимиром Веденеєвим. У той час він також обіймав посаду фінансового директора в "Телеграм".

GNM надала Telegram понад 10 000 IP-адрес, і багато адрес компанії раніше належали петербурзькій компанії Globalnet. Вона, своєю чергою, має зв'язки з Кремлем і ФСБ, а також з вищезгаданим Вєдєнєєвим – він був її бенефіціаром, проте 2024 року він переписав компанію на своїх родичів. У 2022 році Globalnet на вимогу Роскомнагляду встановила системи моніторингу трафіку користувачів.

Варто згадати і той факт, що половина працівників GNM перебуває в Росії – у Санкт-Петербурзі є офіс компанії. Ще одна компанія з Пітера під назвою Electrontelecom надала Telegram 5 000 IP-адрес. Але це підприємство є підрядником ФСБ і навіть забезпечує встановлення та обслуговування систем безпечного зв'язку для цієї спецслужби країни-агресора.

Таким чином, пов'язані з інфраструктурою месенджера компанії працюють із російськими спецслужбами, у яких є доступ до даних користувачів. І теоретично вони можуть отримати дані як про вашу IP-адресу, так і місцезнаходження, про що говорив Міхал Возняк.

Стеження за листуванням з адміністраторами українських ТГ-каналів

The Wired у 2023 році розповідало про історії російських активістів, яких переслідували за участь у протестах проти війни в Україні. Так, вони говорили, що повідомлення в секретних чатах були позначені як прочитані ще до того, як їх відкривав сам користувач.

Крім того, в одному з випадків російський силовик цитував затриманій повідомлення, які вона відправляла соратникам у "Телеграмі" незадовго до проведення обшуку.

А не так давно правозахисники проєкту "Первый отдел" повідомили про те, що ФСБ отримала доступ до повідомлень, які росіяни надсилали в боти українських телеграм-каналів, зокрема "Крымский ветер", "Військовий Віщун" і так далі. Зазначалося, що спецслужби РФ почали відстежувати листування щонайменше за рік до порушення кримінальної справи.

"Це практично виключає можливість того, що доступ було отримано через пристрої самих обвинувачених. А той факт, що користувачі жили в різних регіонах Росії, вказує на ймовірний моніторинг телеграм-ботів і каналів самими силовиками – з фіксацією всіх звернень від російських громадян", – зазначають журналісти.

Telegram – інші новини

Розмови про те, чи варто заблокувати месенджер "Телеграм" в Україні точаться вже не перший рік. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що перш ніж іти на такий крок, користувачам треба запропонувати альтернативу. При цьому він підкреслив, що можна "закрити" провокативний контент, який працює на Москву.

До речі, NYT писало, що президент України Володимир Зеленський видалив Telegram із власного телефону ще перед вторгненням РФ. Українські спецслужби вважають цей месенджер потенційно небезпечним.

Вас також можуть зацікавити новини: