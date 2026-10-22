Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України, - Путін

Він стверджує, що обговорення безпеки Росії та України в майбутньому вимагає обговорення архітектури європейської безпеки.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Їхньою метою, за словами російського лідера, стане досягнення остаточного миру та укладення домовленостей щодо забезпечення безпеки Росії та України в майбутньому, "причому в остаточному їхньому варіанті, а не в результаті припинення бойових дій".

"Ми не хочемо воювати з Україною. Якщо сьогоднішнє українське керівництво хоче воювати - нехай воює, але чому воно вважає, що всі повинні за це платити й постачати їм зброю? Ми й зараз готові домовлятися та шукати вихід із цієї складної ситуації. Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження (які - незрозуміло) показують, що це один народ - росіяни та українці", - цинічно зазначив він.

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Путін стверджує, що обговорення безпеки Росії та України в майбутньому вимагає обговорення й архітектури європейської безпеки.

"Гадаю, що ми можемо домовитися. Ми до цього готові. Але якщо хтось хоче інакше - що ж, буде інакше. У будь-якому разі ми виконаємо свої завдання, і всі цілі "спеціальної військової операції" будуть досягнуті", - додав він.

Президент РФ також заявив, що народи Європи не хочуть воювати з Росією, так само як і Росія не хоче воювати з Європою. Путін заявив, що РФ не готується до жодної війни з Європою.

Переговори Україна-РФ

Раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Абу-Дабі розглядається як можливий майданчик для тристоронньої зустрічі представників Росії, США та України.

Говорячи про документи та пропозиції, які російська сторона готує до переговорів, Пєсков підкреслив, що "не варто забігати наперед". Він уточнив, що йдеться саме про зустріч делегацій Росії, України та США, а не лідерів трьох країн.

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