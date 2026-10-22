Владислав Григор'єв

Песков не став розкривати, які документи та пропозиції готує російська сторона до переговорів.

Абу-Дабі розглядається як можливе місце проведення тристоронньої зустрічі представників Росії, США та України. Про це заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Як майданчик для тристоронньої зустрічі РФ, США та України поки що розглядається Абу-Дабі", - сказав він.

Говорячи про документи та пропозиції, які російська сторона готує до переговорів, Пєсков підкреслив, що "не варто забігати наперед". Він уточнив, що йдеться саме про зустріч делегацій Росії, України та США, а не лідерів трьох країн.

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Кремль планує відправити військових на переговори з Україною та США

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Росія планує відправити на майбутні тристоронні переговори зі США та Україною військових і помічника кремлівського диктатора Володимира Мединського.

За словами Ушакова, остаточний склад делегації визначатиме безпосередньо російський диктатор Володимир Путін. Також він додав, що переговори планується провести на експертному рівні.

Видання The Atlantic писало про те, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та РФ у грудні на саміті G20, який відбудеться в його гольф-клубі в Маямі. Видання зазначає, що для цього Трамп може посилити тиск на Київ, і на цьому тлі переговори можуть перетворитися на капітуляцію України.

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