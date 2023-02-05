Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах, зазначив президент.

Україна направила листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет, щодо неприпустимості участі росіян в Олімпіаді.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна продовжує дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. "Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах", - заявив президент України.

Він повідомив, що Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. "Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни", - додав Зеленський.

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Росія та Білорусь на Олімпійських іграх

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором.

Відразу після цього олімпійський комітет Азії запропонував російським і білоруським спортсменам взяти участь в Азіатських іграх-2023. Але з тими ж умовами – без прапорів і гімнів.

Міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету стосовно допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

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