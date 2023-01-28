МОК хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста, вважає Зеленський.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зібрався розглянути питання щодо допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до провідних міжнародних спортивних федерацій з цього приводу.

"Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості. Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста", - сказав глава держави.

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Президент наголосив, що якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору.

"І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору. Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор", - додав Зеленський.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков закликав не допускати російських спортсменів брати участь в Олімпіаді під будь-яким прапором.

"Уподобаними видами спорту в Росії є: стрільба по житлових кварталах, метання ракет і дайвінг до крейсера "Москва". Таким не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під будь-яким прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - заявив він.

Допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади - що варто знати

26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором. Відразу після цього олімпійський комітет Азії запропонував російським і білоруським спортсменам взяти участь в Азійських іграх-2023. Але з тими ж умовами – без прапорів і гімнів.

Міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба емоційно заявив, що Міжнародний олімпійський комітет готовий розтоптати могили тисяч убитих українців, щоб повернути росіян на змагання.

Питання щодо того, що спортсменам із Росії не місце на Іграх-2024 у Парижі. президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон також обговорювали під час телефонної розмови 24 січня.

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