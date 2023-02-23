Глава МЗС України переконаний, що Україні з партнерами вдасться перемогти усі процедурні спроби Росії завалити це голосування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Росія намагається завалити голосування Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй за проект резолюції на підтримку миру в Україні.

Про це Кулеба сказав під час відеозвернення у соціальній мережі Facebook. "Напруга шалена. Росія робить усе для того, щоб збити кількість голосів для того, щоб взагалі завалити резолюцію. Білорусь вирішила підіграти і по суті від російського імені внесла "свої" поправки до резолюції. Велика напруга, але працюємо з кожною країною, незалежно від регіону, незалежно від її розміру і впливу на міжнародній арені. Тому що кожен голос є однаково важливим", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що насправді увесь світ з Україною, але "хтось більш відкрито, а хтось менш". "Росія в глобальному масштабі, якщо врахувати, що в ООН є 193 країни, - то Росія і ті, хто голосують разом з нею, це можна сміливо казати, що вони перебувають у глобальній ізоляції. І так воно буде й надалі", - заявив Кулеба.

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Він переконаний, що Україні з партнерами вдасться перемогти усі процедурні спроби Росії завалити голосування за резолюцію. "І коли висвітиться результат на табло - це і буде картина світу, з невеличкою знижкою на різні дипломатичні курйози, коли, наприклад, хтось не встигає зайти в зал проголосувати. Але з цим ми будемо боротися, щоб усі прийшли і проголосували", - сказав Кулеба.

Резолюція на підтримку миру

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня майже 60 держав винесуть на розгляд Генеральної асамблеї ООН проект резолюції на підтримку миру в Україні.

Затвердження проекту резолюції відбудеться напередодні 24 лютого - на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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