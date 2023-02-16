Укладачі розраховують на дуже широку підтримку документа.

Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за проект резолюції, в якому наголошують на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні.

Як повідомляє Reuters, голосування відбудеться 24 лютого – в першу річницю повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків держав-членів.

У резолюції ООН вимагатиме від Москви вивести свої війська і закличе до припинення бойових дій. Такий заклик лунатиме не вперше.

Відео дня

Україна і прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, домігшись того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї підтримали резолюцію.

"Ми розраховуємо на дуже широку підтримку з боку членів. На карту поставлена не тільки доля України, а й повага незалежності, суверенітету і територіальної цілісності кожної держави", – сказав посол Європейського Союзу Улоф Скуг, який допомагав керувати розробкою резолюції Генеральної Асамблеї.

За інформацією Reuters, Україна хотіла, щоб проект резолюції Генеральної Асамблеї закріпив мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Але дипломати заявили, що проект був спрощений для отримання якомога більшої підтримки.

Резолюції ООН про війну в Україні

За майже рік повномасштабної війни в Україні Генеральна Асамблея ООН прийняла низку резолюцій, у яких засудили дії Росії. Ці документи мають політичну вагу, але не мають обов'язкової юридичної сили.

2 березня 2022 року, через тиждень після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 141 з 193 членів Генасамблеї ООН підтримали резолюцію, в якій засуджують вторгнення і вимагають від Москви вивести свої війська. Через кілька тижнів ГА в резолюції розкритикувала Росію за створення важкої гуманітарної ситуації в Україні.

У квітні Росія була виключена з Ради ООН з прав людини. У жовтні 143 країни проголосували за резолюцію, в якій засудили спроби незаконної анексії Росією чотирьох частково окупованих регіонів України і закликали всі країни не визнавати цей крок.

Крім того, Рада Безпеки ООН за цей рік провела десятки засідань по Україні. РБ знову обговорить війну наступної п'ятниці, 24 лютого, на зустрічі міністрів. Робота органу, нагадаємо, паралізована Росією, яка є постійним членом Радбезу з правом вето. Україна продовжує зусилля, спрямовані на те, щоб виключити РФ з Радбезу ООН і організації в цілому.

Вас також можуть зацікавити новини: