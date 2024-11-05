Два пристрої, що вибухнули в логістичних центрах компанії DHL, могли бути частиною більш ширшого задуму Росії.

Росія готувалася до здійснення терактів на бортах вантажних чи пасажирських літаків, що прямували до США і Канади. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Західні спецслужби вважають, що два запалювальні пристрої, відправлені через службу DHL, були частиною таємної російської операції, яка в кінцевому підсумку мала на меті спричинити пожежі на бортах цивільних літаків. Видання нагадало, що ці пристрої вибухнули в липні у логістичних центрах DHL. Сталося це в німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі.

"Вибухи спричинили багатонаціональні перегони за пошуком винних. Зараз слідчі і шпигунські агентства в Європі з'ясували, як були виготовлені пристрої – електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію, – і дійшли висновку, що вони були частиною ширшої російської змови", – пише WSJ.

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Співробітники служби безпеки кажуть, що електромасажери, надіслані до Великої Британії з Литви, схоже, були пробною спробою з'ясувати, як пронести такі запалювальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

Примітно, що пошуки причетних не обмежилися лише Німеччиною та Англією, де пролунали вибухи. Національна прокуратура Польщі повідомила про арешт чотирьох осіб у зв'язку з пожежами – влада країни і звинуватила їх в участі в диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних.

"Метою групи було також тестування каналу передачі таких посилок, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до Сполучених Штатів Америки і Канади", – заявили в прокуратурі, не уточнивши, хто саме керував діяльністю групи.

Видання зазначило, що Польща не називала імен чотирьох осіб, заарештованих у зв'язку з інцидентами із запалювальними пристроями. Також залишаються невідомими їхні національності.

Велика Британія розслідує інцидент із вибухом в Бірмінгемі у співпраці з іншими правоохоронними органами в Європі. Нікого не заарештовували, заявив речник контртерористичної поліції країни. Своєю чергою, голова агентства внутрішньої безпеки Німеччини Томас Хальденванг заявив законодавцям країни, що ніхто не постраждав через затримку рейсу. Він назвав це "щасливим збігом обставин".

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запит The Wall Street Journal заявив, що в Кремлі "ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії.

Вибухи у центрах DHL: що відомо

У жовтні видання The Times писало, що російських шпигунів підозрюють у встановленні запального пристрою в літаку у Великій Британії. Він пізніше загорівся на складі DHL у Бірмінгемі.

Британія співпрацювала з правоохоронними органами інших країн, аби встановити, чи був зв'язок з аналогічними нещодавніми інцидентами на континенті.

Зазначалося, що посилка в Бірмінгем прибула повітрям, що підкреслює нерозсудливість інциденту. Компанія DHL повідомила, що вживає заходів "для захисту своєї мережі, персоналу та активів, а також клієнтських вантажів".

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