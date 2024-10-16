DHL повідомила, що вживає заходів "для захисту своєї мережі, персоналу та активів, а також клієнтських вантажів".

Російських шпигунів підозрюють у встановленні запального пристрою в літаку у Великій Британії, який пізніше загорівся на складі DHL у Бірмінгемі.

Контртерористична поліція розслідує, чи була конкретна ціль або інцидент був актом саботажу, спрямованим на порушення логістичної системи і створення нестабільності, пише The Times.

Зазначається, що поліція заявила, що сили взаємодіють із партнерами з правоохоронних органів по всій Європі, щоб встановити, чи був зв'язок з аналогічними нещодавніми інцидентами на континенті.

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"Якщо інцидент був спробою порушити логістичну мережу Великої Британії, це буде відповідати російській схемі спроб спричинити хаос і збої. Посилка загорілася 22 липня на складі DHL у Мінворті, передмісті Бірмінгема, внаслідок інциденту", - ідеться в статті.

Представник поліції сказав, що інцидент ліквідували співробітники і місцева пожежна бригада, і що повідомлень про травми або значні збитки не надходило. Він додав:

"У зв'язку з обставинами, а також можливостями і досвідом фахівців у розслідуванні таких справ, розслідування ведуть співробітники контртерористичного управління столичної поліції за підтримки колег із контртерористичної поліції Західного Мідленда. Розслідування триває, і наразі під час нашого розслідування не було проведено жодного арешту. У рамках наших розслідувань співробітники взаємодіють з іншими європейськими партнерами з правоохоронних органів, щоб визначити, чи може це бути пов'язано з іншими подібними інцидентами по всій Європі".

Зазначається, що посилка в Бірмінгем прибула повітрям, що підкреслює нерозсудливість інциденту.

DHL повідомила, що вживає заходів "для захисту своєї мережі, персоналу та активів, а також клієнтських вантажів" у відповідь на "триваючі розслідування, що проводяться владою кількох країн".

Російські диверсії в Європі

У середу німецька розвідка повідомила, що раніше цього року посилка, призначена для вантажного відсіку літака DHL, загорілася до того, як її завантажили на рейс. Томас Хальденванг, глава німецької розвідки, сказав, що якби посилка була на борту, літак би зазнав аварії. Вона загорілася на землі в логістичному центрі DHL у Лейпцигу.

Хальденванг заявив, що агресія Кремля "ставить під загрозу життя людей", а також впливає "на всі сфери нашого вільного суспільства". Мартіна Розенберг, глава німецької військової контррозвідки, заявила, що Москва намагалася використовувати саботаж, щоб "створити відчуття нестабільності".

У травні, після того як торговий центр у Варшаві був знищений пожежею, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "досить імовірно", що пожежу спричинили співробітники російської розвідки.

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