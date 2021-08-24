Кожен з атомних човнів буде нести по 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава".

У Росії відбулась церемонія закладення бойових кораблів, зокрема двох корветів, двох атомних і двох дизельних підводних човнів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Церемонія відбулась на заводах у Санкт-Петербурзі та Комсомольську-на-Амурі.

Йдеться про будівництво двох багатоцільових кораблів близької морської зони й човнів далекої морської зони. Путін каже, що протягом наступних 6 років кораблі повинні збудувати на 70%.

Читайте також"Талібан" висунув крайній термін виведення військ з Афганістану"Такі відповідальні та масштабні завдання обумовлені геополітичним становищем нашої країни, її роллю у світових справах. Будівництво високотехнологічного боєздатного Військово-морського флоту пред’являє підвищенні вимоги до російських кораблів, кораблебудівництва", – заявив у режимі відео-конференції російський глава.

Як пише видання Ведомости, початково закладення атомних крейсерів "Дмитра Донського" та "Князя Потьомкіна" повинно було відбутися у травні. Кожен з човнів буде нести по 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава".

Дизельні підводні човни повинні поступити на Тихоокеанський флот у 2024 році. Обидва човни будуть озброєні ракетним комплексом "Калибр-ПЛ". Нарешті, корвети "Грозный" і "Буйный" планують передати флоту до 2028 року з ракетами "Калибр-НК" чи "Уран".

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Автор: Яна Ставська