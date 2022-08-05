Якщо турецький уряд погодиться, то поставить власні банки і компанії під загрозу вторинних санкцій.

Російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій в банківському, енергетичному та промисловому секторах.

Про це пише The Washington Post, з посиланням на перехоплення української розвідки напередодні переговорів президентів РФ і Туреччини.

Росія просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Це може допомогти країні приховати походження нафти після ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.

Також російський уряд хоче, щоб кілька державних турецьких банків відкрили рахунки для фінансових структур РФ, а російським промисловим виробникам дозволили працювати всередині вільних економічних зон Туреччини.

Видання зазначає, що поки не бачить ніяких ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки таким чином вона поставить власні банки і компанії країни під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків.

Нагадаємо, що сьогодні президент Росії Володимир Путін зустрічається зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Сочі.

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