Підписання зернової угоди подається в турецьких ЗМІ як блискуча дипломатична перемога.

У Туреччині просувають тези про можливість мирного врегулювання війни в Україні завдяки зерновій угоді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За словами посла, в Туреччині зернова угода подається як блискуча перемога турецької дипломатії.

"Тут неодноразово висловлювали сигнали про те, що зернова угода може стати шляхом до більш широкого взаєморозуміння і більш широкої комунікації щодо мирного врегулювання війни в Україні. Але, згідно із заявами нашого президента та інших представників влади, без повного виведення російських військ ніякого припинення вогню бути не може. Нам дуже важливо тримати цю позицію, і ми не прив'язуємо цю угоду до будь-якого розуміння щодо мирних переговорів. Це фальшивий шлях, для того, щоб ввести в оману частину суспільства і показати тренди, яких не існує", - підкреслив він.

Також Боднар повідомив, що завантажені українським зерном кораблі перевіряють по два представники від кожної зі сторін угоди. Огляди тривають приблизно по 1,5 години.

"Зараз йде узгодження процедури огляду кораблів, після чого ми зможемо налагодити та прискорити їх проходження. Таким чином, ми зможемо досягти обсягу експорту нашого зерна в 3 млн тонн протягом місяця", - сказав він.

Зерновий коридор: угода та обстріл порту

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, однак передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса". Але він в черговий раз не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося хвалитися кадрами атаки по інфраструктурі порту.

23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна.

У МЗС відразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями.

24 липня 2022 року в ООН відхрестилися від заяви про те, що РФ "не порушила угоду" обстрілом порту в Одесі.

3 серпня 2022 року стало відомо, що перші з початку вторгнення РФ в Україну пливе судно за експортним зерном.

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