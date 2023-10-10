Раніше ISW оцінював використання Росією ядерної зброї в Україні як малоймовірне.

Російський уряд рухається до відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Як йдеться у звіті, 9 жовтня агентство Reuters повідомило, що керівники російської Держдуми дали комітету Думи з міжнародних справ до 18 жовтня обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією. Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

"Раніше ISW оцінював, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним", - йдеться у повідомленні.

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Ядерна загроза від Росії

Раніше видання Reuters зазначало, що Росія ймовірно готується до проведення практичних ядерних випробувань. Метою цього може бути спроба налякати Захід та продемонструвати рішучість Кремля.

Водночас, на думку експертів, навряд чи Москва справді вдастся до ядерних випробувань, оскільки такий крок був би надто серйозною ескалацією.

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