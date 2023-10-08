Британський екс-прем'єр Борис Джонсон вважає, що використання Путіним ядерної зброї стало б катастрофою для Росії.

Російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, оскільки це позбавить Росію підтримки з боку Китаю та підірве залишки довіри до агресора з боку росіян.

Таку заяву в інтерв'ю NV зробив британський екс-прем'єр Борис Джонсон, заявивши, що це стало б катастрофою для Росії. Він додав, що Путін "був би божевільним", якби застосував ядерну зброю.

"Це катастрофа для Росії. Це катастрофа для сподівань Путіна зберегти підтримку Китаю, всіх виборців, що вагаються, індійців. Країни, які зараз йому симпатизують, відразу ж будуть відчужені. І я думаю, що самі росіяни були б вкрай налякані, якби Путін застосував ядерну зброю, тому що вони боялися б репресій проти Росії", - заявив Джонсон.

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Ядерні загрози Путіна

У жовтні 2023 року стало відомо про те, що у Держдумі РФ хочуть скасувати заборону на проведення ядерних випробувань. Оскільки Вашингтон та Брюссель "напали" на Росію, вона хоче влаштовувати ядерні вибухи на своїй території.

ЗМІ писали про те, що під загрозою - Київ та Варшава. Оскаженілий Путін готовий завдати ядерного удару.

Пропагандистка Симоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу над Сибіром. За її словами, ця опція залишається, і вона "найгуманніша, найбільш травоїдна".

Президент України Володимир Зеленський говорячи про ядерні загрози з боку РФ зазначив, що це "демонстрація не сили, а слабкості".

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