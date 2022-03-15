Члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка раніше прийняла рішення покинути організацію самостійно. Ніхто не проголосував проти.
Про це йдеться у повідомленні Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи.
Зокрема, за таке рішення проголосували депутати з 46 країн Європи.
"Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки", – наголосила голова української делегації в Асамблеї, народний депутат від "Слуги Народу" Марія Мезенцева.
Також сказано, що фінальну крапку у цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня.
Так, очікується, що Комітет якнайшвидше визначить дату, з якої Росія більше не буде вважатись членом Ради Європи, а значить – демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини, підсумувала Мезенцева.
Також сказано, що українська делегація добилась позитивного голосування поправки про надання допомоги для захисту українського авіапростору - тобто закриття неба.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.
У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.
У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.
25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ.