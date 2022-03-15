У четвер, 17 березня, Комітет міністрів Ради Європи має ухвалити остаточне рішення.

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка раніше прийняла рішення покинути організацію самостійно. Ніхто не проголосував проти.

Про це йдеться у повідомленні Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Зокрема, за таке рішення проголосували депутати з 46 країн Європи.

"Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки", – наголосила голова української делегації в Асамблеї, народний депутат від "Слуги Народу" Марія Мезенцева.

Також сказано, що фінальну крапку у цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня.

Так, очікується, що Комітет якнайшвидше визначить дату, з якої Росія більше не буде вважатись членом Ради Європи, а значить – демократичного простору, в якому поважаються цінності верховенства права та прав людини, підсумувала Мезенцева.

Також сказано, що українська делегація добилась позитивного голосування поправки про надання допомоги для захисту українського авіапростору - тобто закриття неба.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з Червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ.

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