Російського посла запрошують обговорити обставини вбивства двох волонтерів у Бериславі.

Париж "гупає" у двері Міністерства закордонних справ Росії: Франція обурена фактом вбивства своїх громадян у Бериславі (Херсонська область) та тим, які чутки про країну розповсюджує Міноборони РФ, перекручуючи факти.

Йдеться про загибель двох французьких волонтерів, які стали жертвами окупантів під час обстрілу міста 1 лютого. Франція у понеділок викликає російського посла, щоб у деталях обговорити цей акт "варварства", пише Reueters.

За даними виданням, саме так глава МЗС Франції Стефан Седжорн описав дії армії Росії.

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"Франція знову заявить про своє засудження російських ударів. Вона також засудить сплеск дезінформації, спрямованої проти Франції", - повідомило дипломатичне джерело ЗМІ.

Reuters стверджує, що відносини між Росією та Францією помітно охололи за підсумками другого року повномасштабної війни в України. Однак в останні тижні відбулося чи не найбільше погіршення у стосунках.

Париж оголосив про посилення підтримки, пообіцявши надіслати Україні більше крилатих ракет дальнього радіуса дії. Про це напередодні візиту у Київ казав лідер Франції Емануель Макрон (16 січня). Вже через два дні Росія зреагувала на його слова брехнею.

"Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили вбили близько 60 французьких найманців під час удару по будівлі у Харкові. Але не надало доказів на підтвердження цього твердження, тому Франція відкинула ці звинувачення", - акцентує Reuters.

Росія вбила французів у Бериславі - реакція Макрона

Реакція французького лідера Макрона на обстріл Берислава з'явилася 2 лютого. Першим зреагувало на ситуацію МЗС Франції.

У своїй заяві політик назвав атаку окупантів "боягузливим актом" та висловив співчуття родинам загиблих.

Як відомо, 1 лютого Росія близько 16:00 запустила по Бериславу дрони. На підмогу людям виїхало 6 волонтерів (5 громадян Франції та українець), проте їх застав у місті новий обстріл РФ. Тоді двоє французів загинули, ще троє отримали поранення.

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