РФ доведеться відповідати за свої злочини, зазначив голова французького Міністерства закордонних справ.

Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне підтвердив загибель двох французьких волонтерів внаслідок удару росіян по місту Берислав (Херсонська область).

Про це Сежурне написав у мережі Х ("Твітер"). Також підтверджується, що ще троє громадян франції поранені. "Російське варварство вдарило по цивільних в Україні. Двоє французьких гуманітарників поплатилися життям за свою відданість українцям. Троє поранених. Мої думки з ними та їхніми близькими. Франція стоїть на їхньому боці", - зазначив Сежурне. Він наголосив, що Росії доведеться відповідати за свої злочини.

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Як відомо, росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину, завдаючи удари різними засобами ураження. Зокрема, 30 січня російські агресори завдали два авіаційні удари із застосуванням 12 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславу, Шляховому, Козацькому, Новобериславу та Новокаїри на Херсонщині. Також гатили загарбники дронами по населенню прифронтових регіонів. Зафіксовано застосування росіянами 55 FPV-дронів, ударного БПЛА типу "Ланцет". Також вони скинули з БПЛА інших модифікацій 16 осколкових боєприпасів. Під ударами опинились низка населених пунктів області.

1 лютого голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. Він зазначав, що внаслідок атаки загинули двоє громадян Франції, ще троє іноземців, серед яких і жінка, дістали легкі травми. У поліції інформували, що і загиблі, і поранені - громадяни Франції.

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