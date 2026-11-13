У Фінляндії відреагували на вимогу Росії щодо виходу країни з НАТО

Міністр оборони Фінляндії заявив, що останніми днями Росія "явно наважилася перевірити США та Європу на предмет їхньої гнучкості".

Вимоги Росії щодо того, щоб НАТО скоротило свою присутність у країнах, що межують з нею на сході, є перевіркою рішучості США та Європи вести переговори. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, пише Bloomberg.

"Росія хоче, щоб європейські країни-члени НАТО обмежили свої власні операції в інтересах Росії, а такі речі не підлягають обговоренню", – сказав він журналістам.

Гяккянен підкреслив, що "абсолютно обурливо" висувати подібні пропозиції. Він додав, що Росія про це знає.

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"Останніми днями Росія явно наважилася перевірити США та Європу на предмет їхньої гнучкості. Ми чітко бачимо, що Росія не налаштована серйозно на мирні переговори, а, скоріше, розширює свої вимоги, висунуті під час війни в Україні, з метою змінити архітектуру європейської безпеки на користь Росії", – заявив міністр оборони Фінляндії.

За словами Гяккянена, усі західні політики мають усвідомити, що останні дії та заяви Росії є психологічною стратегією, яка реалізується протягом десятиліть. Він вважає, що Москва хоче поставити союзників України в невигідне становище.

В агентстві додали, що раніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Росія запропонувала Фінляндії вийти з НАТО. Він заявив, що йому про це нібито нічого не відомо.

Журналісти нагадали, що Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році. Цей крок було зроблено трохи більше ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і означає, що тепер Фінляндія охороняє понад половину кордону з головним противником альянсу.

Вимоги Росії на переговорах щодо України

Раніше Bild писало, що одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні включає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО

Російський план передбачає, що Москва збереже за собою окуповані території України та отримає весь Донбас, включаючи підконтрольні Києву частини Донецької та Луганської областей. Крім того, згідно з планом, Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, хоча її членство в Євросоюзі не виключається.

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