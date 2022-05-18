Їм наказано покинути територію Росії в двотижневий термін.

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ оголосив про висилку 34 співробітників французьких дипломатичних установ у відповідь на те, що Франція оголосила про висилку російських дипломатів.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"18 травня в МЗС Росії був викликаний Посол Французької Республіки П.Леві, якому був заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції "persona поп grata". Підкреслено, що цей крок завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам і конструктивній двосторонній співпраці", - йдеться в повідомленні російського МЗС.

У відповідь 34 співробітника французьких дипломатичних установ в Росії оголошені "persona поп grata". Їм наказано покинути територію Росії в двотижневий термін з моменту вручення послу відповідної ноти.

Раніше з тієї ж причини МЗС РФ оголосив про висилку італійських та іспанських дипломатів.

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