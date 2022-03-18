Поки не відомо, якого саме рангу дипломати оголошені персона нон грата.

Болгарія оголосила персона нон грата 10 співробітників російського диппредставництва в країні.

Про це повідомило МЗС Болгарії, передає "Радіо Свобода".

Співробітникам російського посольства дано 72 години на збори. Поки не відомо, якого саме рангу дипломати оголошені персона нон грата.

У повідомленні МЗС Болгарії міститься стандартне формулювання висилки - "за дії, несумісні з дипломатичним статусом". Як правило, воно вживається щодо запідозрених у розвідувальній діяльності.

Болгарія в останні роки кілька разів висилала російських дипломатів, проте 10 співробітників посольства за один раз - це рекордна кількість.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден вважає Володимира Путіна "головорізом". Американський лідер назвав президента РФ "кривавим диктатором", який "веде аморальну війну проти народу України".

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