Москва розглядає модернізацію одного з лівійських портів, щоб вони могли приймати російські військові кораблі.

Росія виводить з військових баз у Сирії війська, військові літаки і передові системи ППО, включно з радарами для систем перехоплення С-400 і С-300, на бази в східній Лівії, контрольовані підтримуваним Москвою лівійським польовим командиром Халіфою Хафтаром.

Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви американських і лівійських чиновників, Москва намагається зберегти військову присутність на Близькому Сході після падіння режиму Асада в Дамаску.

Зазначається, що сирійські бази були для Росії наріжним каменем впливу на Близький Схід і Африку - вони слугували центром для перекидання військ, найманців і зброї. Військово-морська база в Тартусі була єдиним пунктом поповнення і ремонту для російського флоту в Середземному морі.

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"Тепер, схоже, Росія хоче використати ще одного старого партнера в Лівії, щоб зберегти вплив у регіоні та підтримати військово-морську присутність у цьому районі", - пише WSJ.

Росія вже присутня в Лівії, зокрема через воєнізоване угруповання "Вагнер", що має тісні зв'язки з Хафтаром. Бійці "Вагнера" використовували об'єкти Хафтара, включно з авіабазою, як транзитний вузол для переправлення в інші африканські країни.

За словами одного з американських чиновників, Москва розглядає можливість модернізації портових споруд у порту Тобрука, щоб вони могли приймати російські військові кораблі.

При цьому присутність Росії забезпечить Хафтару захист від підтримуваних Туреччиною угруповань, що базуються на заході Лівії, зазначає WSJ. Однак він, найімовірніше, зіткнеться з тиском з боку Заходу, який не дасть Росії розширити свою присутність у Лівії.

Незрозуміло, чи залишаться системи озброєння, включно з компонентами С-400, у Лівії, чи їх буде доправлено назад у Росію, сказав американський чиновник. Крім того, повітряні та військово-морські бази в Лівії не зможуть повністю компенсувати те, що Росія втратить у Сирії, вважають аналітики.

Росія виходить із Сирії: що відомо

Як писав УНІАН, Росія почала евакуювати свої віддалені гарнізони в північній і східній частинах Сирії. Однак поки що росіяни залишаються на двох своїх головних військових базах - повітряній у Хмеймімі та морській у Тартусі.

Раніше військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен зазначав, що у Росії є кілька варіантів того, куди перебазувати свій флот, якщо базу в Сирії доведеться залишити. На його думку, саме Лівія може виявитися найімовірнішим сценарієм з можливих.

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