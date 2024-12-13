Також супутники Maxar зняли російські військові кораблі, які відпливли з порту Тартус у Середземному морі.

За оцінкою української розвідки, Росія, ймовірно, почала виводити частину своїх сил із Сирії після падіння режиму Башара Асада, пише видання Financial Times.

Анонімний український чиновник розповів FT, що Москва, ймовірно, виводить значну кількість техніки з країни. Однак наразі невідомо, чи є ця активність початком часткового або повного виведення.

Maxar Technologies і Planet Labs опублікували супутникові знімки російських військових баз. Згідно з ними, Росія почала підготовку до виведення своїх військ із Сирії.

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На фото видно, що на авіабазу Хмеймім прибули два вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 і один Ан-72. Washington Post пише, що у літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.

Крім того, на знімках російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52. Аналітики Maxar припускають, що його готують до навантаження. Ще експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, мабуть, теж готують до відправки додому.

Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії. Про те, що російські кораблі, які перебували в Сирії, покинули Тартус, сьогодні писали німецькі ЗМІ з посиланням на записку, яку поширило Міністерство оборони країни.

Можливість виведення військ РФ із Сирії

Напередодні Bloomberg писав про те, що Росія близька до угоди з сирійськими повстанцями щодо збереження своїх військових баз у країні. При цьому сьогодні прогандистські росЗМІ писали, що Росія все ще веде переговори з новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз у країні.

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