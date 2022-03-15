У топ-30 найбільших рекламодавців Росії більше половини становлять іноземні бренди.

Росія втратить мільярди на рекламному ринку через вихід з нього іноземних компаній-рекламодавців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що у топ-30 найбільших рекламодавців Росії більше половини становлять іноземні бренди. І 13-ти з 16 вже заявили про вихід з Росії, призупинення бізнесу, у тому числі про зняття всієї реклами.

"Згідно з наявними даними від російських аналітиків за минулий рік, втрати рекламного ринку складуть не менше 51 млрд рублів. І це лише серед найбільших рекламодавців. Серед компаній, які долучились до цього мінусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L’oreal, Mars, McDonalds, Bayer та інші", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що вихід цих та решти великих компаній пов'язаний не з санкціями, а виключно з токсичністю Росії, з якою не хочуть себе асоціювати відомі світові бренди.

Нагадаємо, російська влада також погрожує відключити YouTube на території країни, якщо відеохостинг продовжить блокувати кремлівські пропагандистські канали з дезінформацією про війну РФ проти України.

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