Російський депутат-"єдинорос" звинуватив компанію у начебто підтримці інформаційної війни проти росіян.

Російська влада погрожує відключити YouTube на території країни, якщо відеохостинг продовжить блокувати кремлівські пропагандистські канали з дезінформацією про війну РФ проти України.

Про це заявив заступник глави комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін.

Він звинуватив компанію у начебто підтримці інформаційної війни проти росіян.

"Рішучість держави у питанні блокування Instagram – це чіткий сигнал: те ж саме найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні", - написав він у Telegram.

Горєлкін вважає, що у російського регулятора є всі юридичні підстави обмежити доступ до платформи: "Не видалено 2 501 матеріал протизаконної і деструктивної спрямованості, проігноровані вимоги РКН видалити 2 387 матеріалів з недостовірною інформацією про "спецоперацію на Донбасі", практично у постійному режимі здійснюється цензура щодо російських користувачів і російських ЗМІ", - скаржиться депутат.

Він висунув умови платформі з вимогою не брати участі в "інформаційній війні на одній зі сторін конфлікту" і зайняти позицію нейтралітету. У гіршому випадку YouTube заблокують, і це станеться за провини самої компанії, переконаний Горєлкін.

Раніше YouTube заявив про негайне блокування акаунтів російських пропагандистських каналів, фінансованих урядом РФ.

Відеохостинг також призупинить усі способи монетизації на своїй платформі у Росії та вже почав видалення контенту з дезінформацією про російсько-українську війну, яку росіяни називають "спецоперацією".

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