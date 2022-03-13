Влада РФ намагається виправдати те, що не підлягає виправданню, вважає генсек Альянсу.

Російська Федерація останнім часом після вторгнення в Україну робить абсурдні твердження щодо біологічної та хімічної зброї.

Кремль шукає "помилкові приводи в спробі виправдати те, що не можна виправдати", розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Співрозмовник вважає, що РФ сама здатна застосувати в Україні хімзброю. Генсек альянсу підкреслив, що це було б військовим злочином.

"Тепер, коли ці помилкові твердження зроблені, ми маємо зберігати пильність, оскільки не виключено, що Росія сама може планувати операції з хімічною зброєю під цією вигадкою", - сказав він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії увірвалися на українську територію.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував й мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир. Влада РФ назвала війну в Україні "миротворчою операцією".

У березні в російському Міноборони стверджували, що українська сторона готує провокації із застосуванням хімзброї.

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