В нашій країні вже знищено понад 370 ворожих танків, зазначили у Генштабі Збройних сил України.

В Україні бойові втрати супротивника станом на неділю, 13 березня, орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

Було знищено 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин і 140 артилерійських систем, йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За його даними, також ліквідовані 62 одиниці реактивних систем залпового вогню, 34 засоби протиповітряної оборони, 74 літаки, 86 гелікоптерів, 600 одиниць автомобільної техніки, три кораблі, 60 цистерн з паливно-мастильними матеріалами, а також сім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

"…Дані уточняються. Підрахунок ускладняється високою інтенсивністю бойових дій", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися до України.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

У середині березня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в нашій країні вже знищено понад 12 тис. окупантів.

12 березня президент Володимир Зеленський сказав, що за 16 днів війни 31 батальйонно-тактична група армії Росії втратила боєздатність, було знищено понад 360 ворожих танків, 1 205 броньованих машин, а також близько 60 літаків і 80 вертольотів.

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