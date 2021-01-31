В ході протестів затримано вже майже півсотні людей.

У містах Росії з ранку почалися багатотисячні мітинги на підтримку Олексія Навального. Одним з перших "прокинувся" Владивосток.

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Судячи з фото з місця подій, учасників акцій жорстоко затримують силовики. У Москві і Санкт-Петербурзі місця проведення намічених на сьогодні мітингів оточені, організатори спішно змінюють місця збору.

За даними правозахисників, на половину десятої ранку по всій Росії затримано вже 435 осіб.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12:00.

У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили у Петербурзі та Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Дмитро Захаров