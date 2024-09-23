Цілком ймовірно, що таких компаній, як ІРТ, існує незліченна кількість, і вони розкидані по всій Росії.

Російський виробник дронів заробив на шаленому попиті на безпілотні літальні апарати, спричиненому війною проти України, продавши понад 1000 дронів. І при цьому компанія змогла уникнути західних санкцій, пише Defense News.

Компанія "Інтегровані робототехнічні технології", розташована на південному сході Росії в Республіці Башкортостан, не згадується в санкціях західних урядів, незважаючи на те, що в своїх рекламних матеріалах вона демонструє свою лінійку розвідувальних і ударних безпілотників. І це помітний відхід від маркетингової стратегії, яка раніше була спрямована на сільськогосподарський і енергетичний ринки. Презентація уряду Башкирії, з якою ознайомилося Defense News, показує, що лише у 2023 році ІРТ виготовила понад 1 000 БПЛА.

"У портфоліо компанії є кілька типів так званих дронів-камікадзе – дешевих і одноразових літальних апаратів, оснащених вибуховою боєголовкою, які стали візитною карткою військової тактики України. Оператор може скеровувати їх у вразливі цілі здалеку зі смертоносною точністю. Постачальник також пропонує набір більших і складніших дронів, які, як він стверджує, можуть перебувати в повітрі 20 годин і долати до 1600 кілометрів, створюючи високоякісні аерофотознімки – корисні для інспекції енергетичних трубопроводів, а також для спостереження за полем бою здалеку", – пише видання.

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Цілком ймовірно, що таких компаній, як ІРТ, існує незліченна кількість, і вони розкидані по всій Росії. На веб-сайті ІРТ не згадується про військовий вимір її бізнесу, натомість безпілотники позиціонуються як "цивільні інструменти". Однак компанія брала участь в оборонних виставках від початку війни РФ проти Україні у 2022 році, а в прес-релізах іронізують заявами про "подвійне призначення".

Директор програми експортного контролю і нерозповсюдження в каліфорнійському Центрі досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна, аналітичному центрі, який вивчає питання контролю над озброєннями і санкцій, Роберт Шоу пояснив, що технологія вважається такою, що має подвійне призначення, якщо вона спочатку була розроблена для цивільних цілей, але має значне застосування у військових цілях,

"БПЛА ІРТ, здається, дуже добре підходять під це визначення. І особливо дрони-камікадзе точно мають військове застосування", – наголосив він.

Згідно з презентацією від 15 січня цього року, лише у 2023 році IRT випустила 1049 дронів шести різних типів. З них 332 були різновидів Scout або Dark Wing, які в каталозі продукції компанії продаються як дрони-камікадзе. Компанія також побудувала 14 безпілотників дальнього спостереження типу IRT-5 і сотні квадро- і гексакоптерів.

Неясно, до якої міри західні санкції вплинуть на окрему компанію на кшталт ІРТ. Але російські митні дані, з якими ознайомилося видання Defense News, свідчать про кілька випадків, коли компанія імпортувала з Китаю компоненти для дронів і деталі для 3D-принтерів.

Компанії, пов'язані з ІРТ, можуть також брати участь у закупівлі компонентів від її імені, що ускладнює визначення ступеня залежності компанії від іноземних компонентів. Наприклад, компанія, схоже, має тісні зв'язки з середнім виробником хімічного та лабораторного обладнання.

"Російські оборонні закупівлі використовують широке коло третіх країн для обходу санкцій. Наше дослідження показує, що адитивне виробництво є особливою сферою для спостереження, особливо коли мова йде про виробництво БПЛА і ракет", – наголосив Роберт Шоу.

Зв'язок з хімічною компанією може дозволити виробляти спеціалізовані матеріали для будівництва безпілотників або полімери для 3D-друку, додав він.

Виробництво зброї в Росії

Нещодавно під час випробувань вибухнула ракета "Сармат", якою у Кремлі полюбляли лякати світ. Це є свідченням того, що російський ОПК не може подолати створення технологічно складних зразків озброєння, вважає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, ракета "Сармат" мала йти на заміну балістичним ракетам, які знаходяться у стаціонарному базуванні РФ, які були розроблені та виготовлені в Україні. Це був найбільш залякуючий елемент у російській тріаді ядерних сил саме у наземному компоненті.

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