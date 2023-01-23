Блок заморозив близько 300 млрд доларів російського Центробанку.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни ЄС продовжувати переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України.

В інтерв'ю Financial Times Мішель сказав, що очікує на те, що лідери ЄС "нададуть певний імпульс" дискусіям.

За його словами, вивчають ідею активного управління замороженими активами для отримання прибутку, який потім можна було б направити на відновлювальні роботи.

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"Це питання справедливості та чесності. Це повинно бути зроблено відповідно до правових принципів – це абсолютно ясно", – сказав Мішель.

За словами глави Євроради, попри юридичні перешкоди для конфіскації активів, існує "серйозна політична зацікавленість в тому, щоб домогтися прогресу в цьому питанні і розв'язати його".

Заморозка активів РФ в ЄС - що варто знати

ЄС і союзники заморозили валютні резерви російського центрального банку, розміщені на зарубіжних рахунках, на сотні мільярдів доларів. Згодом Москва заявила, що заморожені близько 300 мільярдів доларів.

В ЄС висунули ідею конфіскувати ці активи для використання у відновленні зруйнованої інфраструктури України. Наприкінці минулого року Європейська комісія висунула ідею про переведення заморожених активів до фонду, де ними можна було б активно управляти для отримання прибутку для фінансування відновлення України. При цьому Брюссель припустив, що активи не будуть конфісковані безповоротно – їх повернуть РФ, якщо буде підписано мирну угоду.

Деякі держав-члени скептичних ставляться до цієї ідеї, оскільки є сумніви тому, що провести конфіскацію законно є можливим. Деякі чиновники стверджують, що це може створити ризикований прецедент, збільшити ризики для фінансової стабільності. Ще одна перешкода - така конфіскація може вимагати ухвалення нового законодавства.

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