Перспективи повернення активів ЦБ РФ називає "вкрай низькими".

Центральний банк Росії оцінив ймовірність повернення заблокованих у зв'язку з агресією проти України активів російських банків як низьку.

Як зазначено в доповіді ЦБ "Перспективні напрямки розвитку банківського регулювання і нагляду", частина російських кредитних установ зіткнулася з блокуванням коштів у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) після запровадження щодо нього санкцій.

"Перспективи повернення цих активів є вкрай низькими, незважаючи на те що з юридичної точки зору вони поки не конфісковані", – заявили в Центральному банку.

Відео дня

Блокування російських активів

У зв'язку з російською агресією проти України країни-партнери продовжують блокувати активи російських фізичних та юридичних осіб на своїй території.

Зокрема, до середини листопада Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів (більшість – в Бельгії). Великобританія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів (20,9 млрд доларів). У США також заморожені мільярди російських коштів.

При цьому партнери стикаються з проблемами при конфіскації і передачі російських активів Україні. Наприклад, Євросоюз все ще розглядає можливість передати заморожені активи РФ Україні.

Сенат США підтримав законопроект про використання заарештованих активів Російської Федерації для допомоги Україні. Очікується рішення Палати Представників Конгресу США.

Вас також можуть зацікавити новини: