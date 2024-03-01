Ліпавський наголосив, що зараз небезпечні часи.

Імперські амбіції Росії - те, що має турбувати вже зараз, вважає очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Чиновник пояснив ціну теоретичного програшу України для світу у своєму виступі в рамках заходу Фонду миру Сасакава в Токіо. Вона полягає у том, що російські хижаки розбіжаться світом, а РФ отримає більше ресурсів для нових "СВО".

"Перемога над Україною принесла б переможцю нові ресурси й відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" в Центральній і Східній Європі", - цитує Ceske Noviny.

Ліпавський наголосив, що війна - спільна справа усього світу, а не лише України. "Якщо ми дозволимо Росії знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть інші хижаки по всьому світу", - наголосив він.

На думку міністра, європейці хворіють на "стратегічне зволікання" ще з часів закінчення холодної війни. Він зазначив, що коли Чехія офіційно вступила у НАТО, ще 25 років тому, країна вірила у падіння комунізму та настання ери миру. Однак, за підсумком, ігнорування низки тривожних сигналів призвело до війни Росії проти Грузії, анексії Криму, та вбивства опонентів московського режиму, заявив глава МЗС Чехії.

У контексті останнього міністр згадав про лютневу смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Ліпавський впевнений, що це було "вбивство", за яким стоїть путінський режим.

Поки Європа мріяла про вічний мир, Москва вже перебувала з нею у геополітичному конфлікті, резюмував глава чеської дипломатії.

Росія хоче протиставити Україні Майдан-3

Нагадаємо, у кінці січня Головне управління розвідки України та СБУ зробили кілька важливих заяв щодо нової спецоперації РФ. Кремль планує підбурити українців до Майдану-3, щоб скористатися розколом суспільства та "перемогти" на фронті. Падіння ЗСУ, згідно з планами ворога, має статися у червні 2024 року.

Сьогодні представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розкрив нові деталі майбутньої спецоперації.

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